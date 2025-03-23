Mutlu çocuk, mutlu gelecek’ projesi kapsamında Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Onikişubat Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

EXPO Arasta Çarşı’da düzenlenen iftar programına Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çok sayıda yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Tüm masaları tek tek gezerek yetim çocuklarla sohbet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yakınlarının taleplerini dinledi, Ramazan-ı şeriflerini tebrik etti.

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftar sonrası düzenlenen oyunlarla gönüllerince eğlenen minik çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Toptaş, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim etti.