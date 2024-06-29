Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Ahmet Yılmaz’ın kızı Ecrin Naz’a doğum gününde sürpriz yaptı.

Başkan Toptaş, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit Ahmet Yılmaz’ın ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Ziyarette, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının askeri üs bölgesine düzenlediği havanlı saldırıda şehit düşen Ahmet Yılmaz’ın 10 yaşındaki kızı Ecrin Naz için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ecrin Naz’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutlayan Başkan Toptaş, “Güzel kızımız Ecrin’imizin yüzündeki tebessüm, şehidimizin bizlere bıraktığı en değerli miras olarak kalplerimizde yerini aldı” diyerek Aksu Habere özel şu ifadelere yer verdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt