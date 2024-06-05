Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde öğrencilerle bir araya gelerek, moral ve motivasyonlarını artırdı. Tecrübelerini aktaran Başkan Toptaş, “Öğrencilerimiz zorlu bir süreçte sınava hazırlandılar ve hepsinin de ayrı ayrı hedefleri var. Tüm öğrencilerimizin kalplerinden geçen hedeflere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Tüm Türkiye’ye Model Olan Eğitim Yatırımlarıyla Taraflı Tarafsız Herkesin Takdirini Kazanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş Öncülüğünde Öğrencilere Yönelik Faaliyetlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Yaşı İtibariyle Gençleri Anlayan Ve Ağabey Yaklaşımıyla Kurduğu Yakın Bağla Öğrencilere Yol Gösteren Başkan Toptaş, Her Fırsatta Öğrencilerle Bir Araya Geliyor.

Bu Kez İse Hafta Sonu Gerçekleştirilecek Olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Öncesinde Kurs Merkezlerinde Sınava Hazırlanan Öğrencileri Ziyaret Eden Başkan Toptaş, Sınava Girecek Tüm Öğrencilere Başarı Temennisinde Bulundu.

Öğrencilerle Sohbet Eden Ve Bazı Tavsiyelerde Bulunan Başkan Toptaş, Öğrencilere Çeşitli Hediyeler Ve İkramlar Takdim Etti.

YKS Adaylarının Zorlu Bir Süreçte Büyük Emek Vererek Sınava Hazırlandıklarını Dile Getiren Başkan Toptaş, Sınavın Ne Bir Son Ne De Bir Başlangıç Olmadığını İfade Ederek Şöyle Konuştu:

“Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavları başlıyor, ben sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bugünde kurs merkezlerimizde sınava hazırlanan öğrenci kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimiz zorlu bir süreçte sınava hazırlandılar ve hepsinin de ayrı ayrı hedefleri var. Allah, gönüllerindekini şimdiden hayırlı eylesin. Tabii her zaman söylediğimiz bir şey var, üniversite sınavının sonucu hayatın sonu değil, başlangıcı da demek değildir. Onlar en iyi şekilde hazırlandılar. Allah ne kısmet ettiyse, sınav sonuçlarına göre hayatlarını şekillendirecekler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki meslek sahibi olmaktan önce iyi insan olmaları bizim temennimiz. Tüm öğrencilerimizin anne ve babalarına da ayrıyeten tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah, öğrencilerimizin emeklerini zayi etmesin diyorum. Kalbinizden geçen hedeflere ulaşmanız temennisiyle siz kıymetli öğrencilerimiz şahsında tüm sınava girecek kardeşlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.