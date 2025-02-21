Kahramanmaraş’ta son üç gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ve kuzey ilçelerini beyaza bürüdü. Özellikle 1800 rakımlı Başkonuş Yaylası'nda, sedir ve gürgen ağaçlarının üzerini kaplayan kar, sisle birleşerek adeta bir görsel şölen sundu.

Doğanın bu büyüleyici değişimi, drone ile görüntülenerek kartpostallık anlara dönüştü. Ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, kar ve sisin birleştiği eşsiz manzaraları yakından izleme imkânı buldu. Bu muhteşem görüntüler, şehrin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.