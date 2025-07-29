Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilimsel gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Başkonuş Yaylası’nda gökyüzüyle yeryüzünü buluşturan özel bir etkinliğe imza attı.

“Genç dostu şehir” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde düzenlenen Astronomi Gözlem Şenliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Pusula Maraş çatısı altında organize edilen ve yüzlerce gencin katılım sağladığı etkinlik, hem bilim dolu içeriği hem de doğal ortamıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Gök bilimini doğayla harmanlayan organizasyon, gençlerin bilimsel merakını tetikleyen atölye çalışmaları, tematik yarışmalar, teleskopla gece gözlemleri ve eğlenceli deneylerle zengin bir programla gerçekleşti.

Gök bilimi alanında uzman isimlerin de ağırlandığı şenlikte katılımcılar, evrenin sırlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Teleskoplarla yapılan gece gözlemlerinde ay ve yıldızlar incelendi; gençler gökyüzünü keşfederken bilimsel bilgiye doydu.