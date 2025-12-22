Batman'da tek katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde Abdurrahman Unutur (85) ile eşi Zaide Unutur'un (75) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Abdurrahman Unutur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan Zaide Unutur ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdurrahman Unutur'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.