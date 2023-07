Batuhan Mumcu: Türk mutfağıyla kıyaslanabilecek ülke mutfağı çok az

İncili Gastronomi Rehberi 2023 için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan program, Hürriyet ve Karaca iş birliği ile hayata geçirildi.

Gıda sektöründen çok sayıda firmanın katıldığı programdaki isimlerden biri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu oldu.

Mumcu, burada yaptığı konuşmasında gastronominin önemine değindi.

Aynı zamanda bakanlığın sektör için hazırladığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"Turizmde bir takım cazibe unsurları vardır"



Batuhan Mumcu şu ifadeleri kullandı:

Malumunuzdur ki turizmde bir takım cazibe unsurları vardır. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikten tutun da tesislerin kalitesinden ulaşım konforuna kadar birçok farklı unsur kişinin seyahat tercihlerini belirler. Günümüzde artık ülke ve şehirlerin yeme-içme kültürleri; özgünlük, çeşitlilik ve sunum kalitesi gibi arayışlara cevap verebildikleri ölçüde bu tercih sebeplerinden biri haline gelmiştir. Hatta başlı başına bir seyahat amacı konumuna yükselmiştir. Dolayısıyla bizler, sunduğumuz gastronomi seçeneklerini bu gerçekler ışığında ciddiyetle değerlendirmek durumundayız.

"Türk mutfağını markalaştırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Biliyoruz ki Türk mutfağıyla dünyada kıyaslanabilecek ülke mutfağı gerçekten çok ama çok az sayıdadır. Ancak zenginliğe sahip olmak bir şey bunu doğru değerlendirmek ve kullanabilmek başka bir şeydir. İşte tam da bu yüzden Bakanlık olarak Türk mutfağını markalaştırmak, yemek kültürümüzün bilinirliğini artırmak ve gastronomi turizminde dünyadaki lider destinasyonlar arasında hak ettiğimiz yeri almak için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Sosyal medya ve dijital dünyaya yönelik ürettiğimiz doğru ve kapsamlı içeriklerle, mutfağımıza dair bilgiye dünyanın her yerinden ulaşılmasını mümkün kılıyoruz. Kendi alanında dünyada lider ve örnek alınan bir platform olan GoTürkiye üzerinden, diğer bütün başlıkların yanında Türk mutfağının sunduğu özgün yeme-içme deneyimlerinin; zeytinyağı ve bağ rotaları gibi özgün rotalarımızın tanıtılması için 10 farklı dilde içerik sunmaktayız. Önümüzdeki süreçte de yeni rotalar belirleyerek tanıtımlara devam edeceğiz.

"Bodrum, İzmir ve Çeşme gibi destinasyonlarımızı Michelin listesinde göreceğiz"

Bir diğer önemli hedef olarak; “Fine dining” amacıyla Londra, Paris, New York gibi şehirleri ziyaret eden kitlelerin Türkiye’de de beklentilerini karşılayabilecekleri, yerel ve uluslararası lezzetleri bulabilecekleri şehirlerin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu hedefe yönelik yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde İstanbul, dünyaca ünlü gastronomi derecelendirme sistemi Michelin’e 2022 yılında dahil edilmiştir. İstanbul’daki 53 restoran da Michelin listesinde yerini almıştır. Hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Bodrum, İzmir ve Çeşme gibi destinasyonlarımızı da Michelin listesinde göreceğiz.

"Hizmet noktasında bizler için yeterli diye bir kavram yoktur"

Son iki yıldır düzenlediğimiz Türk Mutfağı Haftası’ndan da burada bahsetmek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız bu haftada ülkemizin yanı sıra yabancı temsilciliklerimizin olduğu merkezlerde de etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler geniş kitleleri Türk mutfağının eşsiz reçeteleriyle tanıştırmak; sahip olduğumuz değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir vitrin. Bu vitrini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Elbette tanıtım, farkındalık, bilinçlendirme gibi amaçlarınız varsa reklam filmleri olmazsa olmaz bir araç. Bu noktada büyük memnuniyetle ifade etmek isterim ki gastronomiyi ön plana çıkardığımız “İstanbul is the New Cool” filminin ikincisi geçtiğimiz yıl 125 ülkede, televizyon ve dijital mecralarda yayına girdi. GoTürkiye’nin Youtube kanallarında da yayına verdik. Gördüğü ilgi doğru adımlar attığımızın ciddi bir göstergesidir. Güncellemelerle, yeni fikir ve projelerle yeni hedeflere yürüyoruz. Ülkemize ve milletimize hizmet noktasında bizler için “yeterli” diye bir kavram yoktur. Biliyoruz ki her zaman daha iyisi vardır ve biz onu da aşabiliriz.

"Türk mutfağının bütün dünyada tanınmasına vesile olacak"

Michelin sistemi bir dünya markası. Biz, her alanda olduğu gibi gastronomide de kendi markamızı, markalarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu ideal doğrultusunda bizlerle aynı yolda yürüyen paydaşlarımızın olduğunu görmek, ulaştıkları başarılara şahit olmak büyük mutluluk vesilesidir. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan İncili Gastronomi Rehberi bunun en güzel örneklerinden biri. Bu sebeple Hürriyet ve Karaca’nın yönetici ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu ve bunun gibi organizasyonlar, Türk mutfağının sahip olduğu yüksek standartların bütün dünyada tanınmasına vesile olacaktır.