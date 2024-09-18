Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar AKINCI’nın 22 bin feet irtifadan ateşlediği yerli ve milli mühimmat TOLUN, görüntüleyici kızılötesi güdümü ile 20 kilometreden hedef zırhlı personel taşıyıcıyı tam isabetle vurdu.