Baykar yönetim kurulu başkanı selçuk bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100 kilometreyi aşan haberleşme menziline ulaşıldığını bildirdi.

Uzun menzilli haberleşme teknolojisinin yanı sıra, yerli ve milli kaynaklarla üretilmiş olması, Türkiye'nin savunma sanayii alanına önemli bir katkı sağlıyor.

Savunma sanayisindeki yeniliklerin öncüsü olan Baykar, DİHA teknolojisiyle küresel boyutta ilgi uyandırıyor. Bayraktar Kalkan DİHA PT-5'in test sürecinde ulaşılan başarı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında güçlenmesine önemli derecede katkı sağlayan bir proje olma yolunda ilerliyor.