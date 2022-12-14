Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava (İHA) araçları, orduyu şahlandırıyor....

Yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test aşaması başarıyla tamamlandı.

Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Kızılelma'nın görüntülerini paylaşarak, "Zor tutuyoruz" notunu düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bayraktar Kızılelma'nın 1 ay içinde havalanacağını belirterek, "Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla yerde tutamadık uçtu"

Kızılelma hakkında yaşanan bir yeni gelişmeyi ise yine Selçuk Bayraktar aktardı.

Test aşamalarını başarıyla tamamlayan Kızılelma uçtu.

Selçuk Bayraktar o anları, Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadeleriyle aktardı.