Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki 2 katlı binada eşi Mehmet Güler'in, 6 ay önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşamaya başlayan Gülnaz Güler, iddiaya göre bayram temizliği yapmak için evinin camlarını silmek istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi

Camları sildiği sırada dengesini kaybeden Güler, altında dükkan bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü.

5 metreden yere çakıldı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 metre yükseklikten baş üstü düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk annesi Gülnaz Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

666D5Ce04C582893 W1200Xh1405666D5D235905E776 W1200Xh643666D5C74925C3140

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR