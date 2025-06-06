Kurban Bayramı tatili ne yazık ki yine trafik kazalarıyla gölgelendi. Tatil için yola çıkan milyonlarca vatandaşın dikkatsizliği ve kurallara uymaması, yurdun dört bir yanında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

Kaza Bilançosu Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife gününde meydana gelen trafik kazaları ve yapılan denetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arife günü 863 trafik kazası yaşandı.

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1.319 kişi yaralandı.

2,5 Milyondan Fazla Araç Otoyolda

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, yalnızca arife gününde 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Tatil trafiğinde ciddi yoğunluk yaşanırken, emniyet ve jandarma ekipleri sahada aktif denetim yaptı.

Hız ve Radar Denetimleri Sıklaştı

Arife günü trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde:

23 bin 275 araca hız ve radar işlemi uygulandı.

Bu oran, toplam sürücülerin yalnızca %0,9'u olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya, kurallara uyan %99,1’lik sürücü oranına teşekkür ederek, kalan sürücülerin de daha dikkatli olacağına inandığını belirtti.

"Trafik Kurallarına Uyalım, Bayram Hüzne Dönüşmesin"

Bakan Yerlikaya, denetimlerin ceza kesmek değil, kazaları ve can kayıplarını önlemek amacıyla yapıldığının altını çizdi: