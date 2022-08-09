Şahpaz Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin Sert'e ait istiflenmiş saman balyalarında yangın çıktı. Yangın, sert esen rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, evin bahçesindeki ağıla sıçradı. Marmara Ereğlisi ve Çorlu'dan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 milyon lira zararı var

Ağılın kullanılamaz hale geldiği, bin adet saman balyasının yandığı ve tarım aletlerinin zarar gördüğü olayla ilgili konuşan mal sahibi Hüsamettin Sert, 1 milyon liraya yakın zararının olduğunu kaydetti. Sert, yangının yan komşuda kışlık hazırlığı için yakılan ateş nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü ve sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi.

“Canım çok acıyor”

“Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarım telef oldu” dediği sırada gözyaşlarına boğulan Hüsamettin Sert, “Yan tarafta kışlık kahvaltılık hazırlamak için ateş yakılmış. Ben evde değildim. Muhtara da söyleyecektim, rüzgarlı havalarda hoparlörlerden uyarı yapılabilirdi. Ama köyün amiri de ilgisiz kaldı. Üreticiye kimsenin saygısı yok, duyarlılık yok. Zararım çok büyük ancak maddi boyuttan ziyade, zamanını mangal keyfi yaparak değerlendirenlerden zarar görmek, insanın çok zoruna gidiyor, cidden çok üzüldüm. Yılların birikimi, milletimize bir katma değerde bulunmak için mücadele verirken, bunu yaşamak çok ağrıma gidiyor. Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarımın gözlerimin önünde yok olması canımı çok acıtıyor” diye konuştu.