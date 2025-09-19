"Kurgan" yani Kuruluş Gözetimli Analiz sistemiyle yapay zeka desteğiyle sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, mükelleflerin sahte belgeyi "bilmeden kullandığı" yönündeki vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığı esas alınacak. Bu yaklaşımla birlikte, sahte belge kullanan mükelleflerin büyük bir kısmı hakkında artık "vergi kaçakçılığı" suçu kapsamında işlem yapılacak ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Bu sistemle mükelleflerden teminat talep edilecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar mükellefler başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için de tedbir alınacak. Ayrıca, teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması gündeme gelecek.

Riskli görülen mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi ve üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek.

Yapay zeka desteği ile de kısa sürede sahte belge düzenleyenlerin ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.

Başkanlık, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak.

Sahte belge kullananlar ile birlikte düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu "para aklama" boyutuyla ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak." ifadelerini kullandı.