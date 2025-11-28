Brent petrolde süren hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmiş söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaşmıştı.

25 Kasım'da ise motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde tabelalar yine değişti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte hem benzine hem motorine çifte indirim geldi. Benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

İndirimli fiyatlar, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 55.03 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 54.22 TL

Motorin: 54.88 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI: