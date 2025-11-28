Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mevcut yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini ancak hafta sonuna doğru Türkiye’nin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Sağanak yağışın cumartesi günü kuvvetleneceği, pazar günü ise yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. Hafta sonunda bazı bölgelerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.

Hafta sonu: Ülke genelinde yağışlı hava

Meteoroloji verilerine göre cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın’da yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Çelik, yeni sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini ve batıdan doğuya tüm bölgelerde yağış beklendiğini vurguladı.

Yükseklerde kar alarmı

Hafta sonu itibarıyla:

• Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde,

• İç Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.