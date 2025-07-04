Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.E. ve M.E. isimli iki kişi tabanca ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.