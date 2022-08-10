Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir kitaplığına yeni eserler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik olarak yayımlanan Bercüdesi Dergisi’nin üçüncü sayısını okurlarla buluşturdu. Yaz sayısı yayımlanan dergide şiirden öyküye, inceleme yazılarından söyleşiye kadar pek çok edebi türde metinler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e – dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi