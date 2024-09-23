Kahramanmaraş’ın geleneksel spor etkinliklerinden biri olan Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri, bu yıl 28. kez büyük bir coşkuyla düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Bertiz Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Bu yılki güreşlere 540 güreşçi katıldı ve kıyasıya mücadeleler yaşandı. Güreşçiler, geleneksel kıyafetleriyle arenaya çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca güreşçilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini temsilen Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Beşen, Sporculara destek olmak için başpehlivana 10 bin TL Ödül takdim etti.

Açıklamalarda bulunan Beşen, Çok güzel bir atmosferde geçen bu festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.