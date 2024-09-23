Dulkadiroğlu Belediyesi'nin 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri Festivali kapsamında, Bertiz'in en değerli tarım ürünlerinden biri olan Kabarcık Üzümü için bu yıl beşinci kez düzenlenen Geleneksel Kabarcık Üzümü Yarışması, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Doğal güzellikleri ve verimli topraklarıyla ünlü Bertiz bölgesinde düzenlenen yarışmaya, ilçenin dört bir yanından gelen 12 çiftçi katıldı.

Birbirinden kaliteli ve lezzetli Kabarcık üzümlerinin sergilendiği yarışma, bölge halkı ve ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Yetiştirdiği kaliteli üzümle birinciliği elde eden Salih Yılancı, ödülünü Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’in elinden aldı. Yarışmada ikinci sırada Emin Kurt, üçüncü sırada ise Mehmet Köse yer aldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, festival ve yarışmaların kültürel değerlerini yaşatmada, tarımsal üretimi teşvik etmede ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmede önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti: “Kabarcık Üzümü, Bertiz’in incisi, tarımsal mirasımızın en nadide parçalarından biridir. Bu yarışma, hem üreticilerimizi onurlandırmak hem de bu değerli ürünümüzü tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor. Yarışmaya katılan tüm çiftçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür etkinlikler, yöremizin ruhunu yansıtan en güzel örneklerden biri. Katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Yarışmaya katılım sağlayan tüm çiftçilere katılım belgesi verilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.