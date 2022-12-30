

Beşen, mesajında şu ifadelere yer verdi: “2022 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Kuşkusuz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması bu yeni yıla ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bu bakımdan 2023 yılının huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaşayacağımız aydınlık yarınlarımız için önemli değişimlere ve yeni başlangıçlara vesile olması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”