UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2023-2024 sezonunun beşinci hafta heyecanı devam ediyor.
D Grubu’nda Rıza Çalımbay yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş’la Ronny Deila’nın ekibi Belçika takımı Club Brugge, Sloven hakem David Smajc’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
Club Brugge, ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği maçta Beşiktaş'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
5 golle kazandılar
Maçtaki ilk şutunda fileleri havalandıran konuk takımın gollerini 4. dakikada Nielsen, 14'te ve 47'de Thiago, 50'de Onyedika, 69'da Olsen kaydetti.Kaynak: Haber Merkezi