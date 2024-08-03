TFF tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 5-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Galatasaray'da Victor Nelsson, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ 3. KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı kazanan takım oldu. Siyah beyazlı takım, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürmeyi başladı.

IMMOBILE İLK MAÇINDA REKOR KIRDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.

Müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı ve Mauro Icardi'nin 50. saniyedeki rekorunu kırdı.

BATSHUAYI YEDEK KALDI

Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek başladı.

Beşiktaş gelecek hafta başlayacak olan Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

OLIVEIRA VE HALİL KARARI

Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

90+3' Gol... Galatasaray 0-5 Beşiktaş (Mustafa)

90+1' Gol... Galatasaray 0-4 Beşiktaş (Rafa Silva)

89'Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sarı kart gördü.

87' Victor Nelsson kırmızı kart gördü.

85'Beşiktaş'ta Onur ve Mustafa oyunda. Immobile ve Rashica oyundan alındı.

81' Gol... Galatasasray 0-3 Beşiktaş (Immobile)

79' Beşiktaş penaltı kazandı.

73'Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

65' Sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper'in içeri çevirdiği topa Icardi vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert, rahat kontrol etti.

53' Gol... Galatasaray 0-2 Beşiktaş (Svensson)

49' Galatasaray, etkili geldi. Batshuayi'nin şutunu kaleci Mert kurtardı.

48' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

42'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Immobile'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

36'Sağ kanatta topla buluşan Berkan, yerden bir orta yapmak istedi, top savunmada kaldı.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda sağ kanatta topla buluşan Gedson topu kaybetti. Savunma hücumu savuşturdu.

21' Arthur Masuaku sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

13'Semih, orta alanda topla buluşup Rafa'yı savunma arkasına sarkıtmak istedi ancak top Galatasaray savunmasında kaldı.

5' Gabriel Paulista savunma arkasına göndermek istediği topta savunmanın kontrolünde Muslera topu kontrolü etti.

1' Gol... Galatasaray 0-1 Beşiktaş (Immobile)

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile