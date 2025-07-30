Zorlu mücadele, Polonya'nın Krakow şehrinde oynanacak.
🕓 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
İlk Maçta Şok Sonuç: 4-2 Kaybetmişti
İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş, turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. 2 farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek.
Beşiktaş'ın alacağı beraberlikler, tek farklı galibiyetler veya mağlubiyetler halinde ise Shakhtar Donetsk adını bir üst tura yazdıracak.
Beşiktaş’ta Eksik Oyuncular
Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte önemli eksikler bulunuyor:
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Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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Orkun Kökçü’nün dizindeki ödem nedeniyle durumu maç saatinde netleşecek.
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Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile süren transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almayacak.
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Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde bulunmuyor.
Beşiktaş Turu Geçerse Kimle Eşleşecek?
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’nden elenecek takım ile eşleşecek. Muhtemel rakip: Panathinaikos (Yunanistan) ya da Rangers (İskoçya) olacak. Rangers ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj yakaladı.
Beşiktaş Elenirse Konferans Ligi’ne Gidecek
Eğer Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenirse Avrupa defteri kapanmayacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda yoluna devam edecek. Rakip ise St. Patrick's (İrlanda) ile Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı St. Patrick's 1-0 kazandı.
Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçları 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Taraftarların Umudu Rövanşta
İlk maçta ortaya konan oyun ve skor, Beşiktaş camiasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda reaksiyon göstererek taraftarına umut vermek istiyor.
Tüm bu soruların yanıtı, Perşembe akşam saat 21.00'de oynanacak kritik rövanşta belli olacak.