Zorlu mücadele, Polonya'nın Krakow şehrinde oynanacak.

🕓 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

İlk Maçta Şok Sonuç: 4-2 Kaybetmişti

İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş, turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. 2 farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Beşiktaş'ın alacağı beraberlikler, tek farklı galibiyetler veya mağlubiyetler halinde ise Shakhtar Donetsk adını bir üst tura yazdıracak.

Beşiktaş’ta Eksik Oyuncular

Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte önemli eksikler bulunuyor:

Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü ’nün dizindeki ödem nedeniyle durumu maç saatinde netleşecek.

Gedson Fernandes , Spartak Moskova ile süren transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almayacak.

Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde bulunmuyor. Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı İçeriği Görüntüle

Beşiktaş Turu Geçerse Kimle Eşleşecek?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’nden elenecek takım ile eşleşecek. Muhtemel rakip: Panathinaikos (Yunanistan) ya da Rangers (İskoçya) olacak. Rangers ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj yakaladı.

Beşiktaş Elenirse Konferans Ligi’ne Gidecek

Eğer Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenirse Avrupa defteri kapanmayacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda yoluna devam edecek. Rakip ise St. Patrick's (İrlanda) ile Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı St. Patrick's 1-0 kazandı.

Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçları 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Taraftarların Umudu Rövanşta

İlk maçta ortaya konan oyun ve skor, Beşiktaş camiasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda reaksiyon göstererek taraftarına umut vermek istiyor.

Tüm bu soruların yanıtı, Perşembe akşam saat 21.00'de oynanacak kritik rövanşta belli olacak.