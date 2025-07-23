Beşiktaş, Benfica ile Temasa Geçti

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Benfica ile ilk teması kurdu. Siyah-beyazlıların, Kerem’in mevcut durumu ve transfer şartları hakkında bilgi talebinde bulunduğu belirtildi.

Piyasa Değeri 24 Milyon Euro

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde kısa sürede önemli bir rol üstlendi. Geride kalan sezonda 53 resmi maça çıkan başarılı kanat oyuncusu, 16 gol ve 13 asist ile dikkat çekti.

Transfermarkt verilerine göre Kerem'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro civarında.

Orkun’dan Sonra Kerem Hamlesi

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Benfica’dan Orkun Kökçü transferini gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar, şimdi bir başka Türk yıldız olan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş hücum hattında büyük bir güç kazanmış olacak.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Beşiktaş’ın ilgisi ve Benfica ile yapılan ön temaslar, yaz transfer döneminde siyah-beyazlıların ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kerem transferine dair yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.