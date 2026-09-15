Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, beraberindeki TGTV İcra Kurulu üyeleri ve vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti.

Kentteki programına eğitim kurumlarıyla başlayan Erdoğan, iki okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezip öğrencilerle yakından ilgilenen Bilal Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sur İlçesinde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Okul ziyaretlerinin ardından tarihi merkez Sur ilçesine geçen Bilal Erdoğan, kentin simge noktalarından biri olan Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaflara hayırlı kazançlar dileyen Erdoğan, caddede yürüyen vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilal Erdoğan, kente dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Diyarbakır'da bulunmalarının temel amacının bu topraklarda kardeşlik ve birliğin hakim kılınmasına katkı sunmak olduğunu belirtti. Ziyaretler kentte memnuniyetle karşılanırken, program kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerin devam edeceği öğrenildi.