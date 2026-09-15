İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda siber suçlara yönelik dev bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Ülke genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 150 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 76'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık ve Müstehcenlik Suçları Deşifre Oldu

Siber polisinin yaptığı detaylı incelemeler ve MASAK verileri doğrultusunda, yakalanan şüphelilerin işledikleri suç ağları da gün yüzüne çıktı. Zanlıların;

Nitelikli dolandırıcılık ,

Yasa dışı bahis ve kumar oynatma ,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme ve reklamını yapma ,

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Şırnak'ta kontrol noktasından kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen yakalandı İçeriği Görüntüle

Ayrıca şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı

Operasyonların ardından yayımlanan bakanlık açıklamasında, devletin gücü, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, operasyonda büyük emeği geçen emniyet mensuplarına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, MASAK'a ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına tebrik ve teşekkür iletildi.