Çiftçi, "7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere, Milli Eğitim camiası ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İçişleri Bakanlığı olarak bununla ilgili birtakım tedbirleri de aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var, okullarda geliştirdikleri tedbirler var. İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak bu seneye özgü yeni bir uygulama başlattıklarını dile getiren Çiftçi, "7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.