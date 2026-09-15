Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı'yı kaldıkları çadırda bulamamış ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istemişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlatmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında anne Elif Balıkçı'nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesi olayların seyrini değiştirdi. Bu iddia üzerine Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle bölgeyi adım adım tarıyor.

Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi, Yayın Yasağı Getirildi

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı dalgası genişletildi. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 10'a ulaştı.

Gözaltında bulunan; baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı, akrabalar M.R.B., R.B., İ.B., M.D., M.B., çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B. ve A.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce gözaltına alınan 9 şüpheliden bir veteriner hekimin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, soruşturmanın selameti ve gizliliği açısından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.