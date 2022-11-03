Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un Eşi Sevilay Coşkun, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan Ve Kurum Müdürü Ayşe Yiğiter Katıldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, desteklerinden dolayı Mutlu Kaya’ya teşekkür etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da Protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Program sonunda ailelere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi.