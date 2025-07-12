İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk incelemenin ardından olası bir risk durumuna karşı binadaki tüm sakinler tahliye edildi. Apartmanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak, vatandaşların girişine izin verilmedi.

Kaymakam Özdemir: “Denetimler Yapılacak, Gerekli Bilgilendirme Sağlanacak”

Olay yerine gelen Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, bina sakinleriyle görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Özdemir, “Binamız tedbir amacıyla yarına kadar boşaltıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada teknik inceleme gerçekleştirecek. Sonuçlara göre gerekli bilgilendirme yapılacak” açıklamasında bulundu.

Apartman Sakinleri Tedirgin

Binanın tahliyesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar da endişeye kapıldı. Apartman sakinleri geceyi yakınlarında veya başka yerlerde geçirmek zorunda kalırken, yetkililerden net bilgi bekliyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Uzman ekiplerin yapacağı statik ve teknik analizlerin ardından binanın güvenli olup olmadığına dair resmi açıklama yapılması bekleniyor. Vatandaşlara ise bu süreçte binaya giriş yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Diyarbakır'da Apartman Tahliyesi Gündem Oldu

Diyarbakır Bağlar’daki bu olay, son dönemde artan yapı güvenliği tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Binanın sallandığı iddiası sosyal medyada da yankı bulurken, yetkililerin yapacağı incelemenin sonucu merakla bekleniyor.