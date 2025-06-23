Balkondan Eve, Evden Çatıya! Maymunun Macerası Devam Ediyor

Tarsus ilçesi Ferahimşalvuz Mahallesi'nde bulunan 128 dairelik Özdeyiş Sitesi'nde, mayıs ayının sonunda görülmeye başlanan maymun paniğe yol açtı. Hayri ismi verilen maymun, site sakinlerinin aktardığına göre balkonlara çıkarak, bazen de açık pencerelerden evlere giriyor.

Site sakinlerinden Songül Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." ifadelerini kullandı.

Bir Aydır Yakalanamadı

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, maymunun çatıdan çatıya atladığı ve güvercinleri kovaladığı görülüyor. Maymunun nereden geldiği ve kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

Site sakini Mehmet Ali Sucu, "Bazen aşağı iniyor, apartmandan apartmana geçiyor. Kiminin evine girip ekmek, süt ve bebek maması alıyor. Damdan dama atlayıp kaçıyor. Yakalanamıyor çünkü sürekli zıplıyor." dedi.

Çatıya Kafes Kuruldu

Sitenin karşısında manav işleten İlhan Gür, "Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı. Site sakinleri tedirgin oluyor. Apartmanlardan birinin damına kafes kuruldu. Muz ve elma bırakıyorlar, yakalamaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Site sakinleri, maymunun zarar görmeden yakalanıp doğal ortamına bırakılmasını istiyor. Yetkililerden ise sürece müdahale edilmesi talep ediliyor.