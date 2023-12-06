Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonu daha duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandı."

"Enselerindeyiz"

Paylaşımın devamında şöyle denildi: