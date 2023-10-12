Yönetmelikte yer alan "kesintisiz yedi yıl" ibaresi "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecek.

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.