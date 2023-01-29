Yurdun iç ve doğu kesimlerinde birçok kent, güne beyaz örtüyle uyandı.

Bingöl`de kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oldu. Kent beyaza büründü

Ardahan`da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Kentte, dün başlayan kar yağışı sabah da devam etti. Şehirde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkisini gösterdi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari’de de Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezi ve ilçelerde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı.

Sivas, Tunceli ve Van, başta olmak üzere 10 fazla ilde de mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı.