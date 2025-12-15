Astronomi tutkunlarının merakla beklediği Geminid Göktaşı Yağmuru, bu gece en yoğun dönemine giriyor. Uzmanlara göre uygun hava ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte 120 ila 150 meteor gözlemlenebilecek. Geminidler, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi tonlarındaki parlak meteorlarıyla yılın en görkemli gök olayları arasında yer alıyor.

1200X675 Cmsv2 A1872F11 C6E6 55B3 8610 1F649A74Fbaf 3508368

Çıplak Gözle İzlenebilecek

Uzmanlar, Geminid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbüne gerek olmadığını vurguluyor. Ay’ın yalnızca yüzde 26 aydınlıkta olduğu hilal evresi sayesinde gökyüzü yeterince karanlık olacak. Bu da meteorların daha net görülmesini sağlayacak.

İzlemek için gerekenler:

  • Çıplak göz

  • Işık kirliliğinden uzak bir alan

  • Kalın kıyafet

  • Biraz sabır

Geminid Meteor Yagmuru Gokyuzunu Aydinlatacak

En İyi İzleme Zamanı

Geminid Göktaşı Yağmuru 4–20 Aralık tarihleri arasında aktif olsa da en yoğun dönem bu gece yaşanacak. En iyi izleme aralığı ise gece yarısından sabaha karşı 04.00’e kadar. Ancak hava karardıktan sonra da meteor görmek mümkün olacak.

Geminid Meteor Yagmuru Ne Zaman

Geminid Nedir, Nasıl Oluşur?

İngiltere’deki Royal Observatory Greenwich’ten gökbilimci Dr. Greg Brown, uzayın sanıldığı kadar boş olmadığını belirterek meteor yağmurlarının oluşumunu şöyle açıklıyor:

Dünya, asteroitler ve kuyruklu yıldızların geride bıraktığı toz ve kaya parçalarının içinden geçtiğinde, bu parçalar atmosfere girerek yanıyor ve gökyüzünde ışık çizgileri oluşturuyor.

Geminid meteorlarının kaynağı, 3200 Phaethon adlı kayalık bir asteroit. Bu gök cismi Güneş etrafındaki turunu 1,4 yılda tamamlıyor ve “ölü kuyruklu yıldız” olarak da adlandırılıyor.

E-scooter sürerken artık buna dikkat! Yeni kurallar geliyor
E-scooter sürerken artık buna dikkat! Yeni kurallar geliyor
İçeriği Görüntüle

Yilin En Gorkemli Gokyuzu Olayi Geminid Goktasi Yagmuru Bu Gece Zirvede 1755699 Photogallery 20251215152451 1

Türkiye’den Görülebilecek

Uzmanlar, Geminid meteor yağmurunun dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtiyor. Türkiye’de de ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde göktaşları net şekilde gözlemlenebilecek.

Özellikle;

  • Kırsal alanlar

  • Yüksek rakımlı bölgeler

  • Sahil kesimlerinde açık gökyüzü olan noktalar

izleme için ideal. Uygun hava koşullarında Antalya ve Alanya çevresi de göktaşı yağmurunu izlemek için elverişli bölgeler arasında gösteriliyor.