Bitcoin 122 Bin Doların Üzerinde İşlem Görüyor

Günün erken saatlerinde 124.306 dolara çıkarak rekor kıran Bitcoin, ilerleyen saatlerde 122.608 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu yükseliş, Temmuz ayında görülen önceki zirvenin aşılmasıyla dikkat çekti.

Ethereum da Rekor Seviyede

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH), 4.780,04 dolara ulaşarak 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde ETH fiyatı 4.729,90 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Neden Yükseldi?

Uzmanlara göre Bitcoin’deki bu rallinin üç ana nedeni var:

Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler Kurumsal yatırımcıların alım iştahının devam etmesi Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımları

150 Bin Dolar Hedefi Masada

Analistler, 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda Bitcoin’in 150 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor.