İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.