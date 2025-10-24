Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun batması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaybolduğu belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ortakent açıklarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmak için 4 bot, dalış timi ve helikopter ile operasyon yürütüldü.

Muğla Valiliği, 24 Ekim saat 01.06’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Bodrum’un Ada Burnu mevkiine intikal edildiğini açıkladı. Kayalıklarda yardım talebinde bulunan Afgan uyruklu bir kişi fark edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Operasyon sonucunda denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve benzer olayların önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.