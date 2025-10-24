Bir grup öğrencinin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlediği tiyatro gösterisiyle başlayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival, bu yıl "Kalpten" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin resmi açılış töreni 25 Ekim saat 19.00'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde Türk sinemasının iki değerli oyuncusu Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a onur ödülü, sinemaya verdiği emeklerden ötürü Feride Çiçekoğlu'na emek ödülü, oyuncu Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Cansu Baydar'a da başarı ödülü takdim edilecek.

25 Ekim'de AKM önünden geleneksel kortej geçişiyle başlayacak festivalde, sahnelenecek 108 filmden 79'u Türkiye'de ilk gösterimini yapacak.

Jüri başkanlığını Ömer Vargı'nın üstlendiği, 12 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri, Beren Saat, Aydın Sarıoğlu, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor.