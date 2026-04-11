Soruşturmada Yeni Tutuklamalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediye yönetimine yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kurban Bağışı” İddiası Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturmanın odağında, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bağış toplama süreci yer alıyor.

İddialara göre, “kurban bağışı” adı altında vatandaşlardan para toplandığı, ancak bu bağışlarla herhangi bir kurbanlık alımı yapılmadığı ileri sürüldü.

“Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlaması

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Beykoz ve Özdemir, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma Genişliyor

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce de önemli isimler hakkında işlem yapılmıştı.

Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can da tutuklanmış, Özcan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtilirken, kamuoyunun gözü yargı sürecine çevrildi.