Renkli görüntülere sahne olan “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, kapılarını büyük bir coşku ve yoğun katılımla açarak daha ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik, adeta Kahramanmaraş’ın kalbini İstanbul’a taşıdı.

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, şehrin sahip olduğu köklü mirası geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Etkinlikte dikkat çeken stantlardan biri de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıldı.

Şehrin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini tanıtan stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Stantta açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın sadece kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda güçlü sanayisi ve ticari kapasitesiyle de öne çıktığını vurguladı.

Buluntu, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş’ımızın üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve girişimci ruhunu İstanbul’da tanıtmak bizler için son derece kıymetli. Amacımız, şehrimizi her alanda daha görünür kılmak” ifadelerini kullandı.