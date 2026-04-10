İstanbul’da düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, yoğun katılımla kapılarını açarken, etkinliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen organizasyon, ilk günden itibaren binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, şehrin kültürel ve gastronomik zenginliklerini İstanbul’da vitrine çıkardı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Görgel, stantları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sunan organizasyonun önemine dikkat çeken Görgel, bu tür etkinliklerin şehrin marka değerini artırdığını ifade etti.