Kahramanmaraş’ta Filistin’e destek amacıyla anlamlı bir program düzenlendi. Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen programda, Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan olayların insanlık vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı. Açıklamada, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası kamuoyunun sessizliğine tepki gösterildi.

Programda ayrıca Lübnan ve İran’daki gelişmelere de değinilerek, bölgede artan sivil kayıplara dikkat çekildi. Kutsal mekânlara yönelik kısıtlamaların eleştirildiği açıklamada, Filistin halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

İşgal altındaki topraklarda direnen Filistin halkının iradesini kırmak amacıyla siyonist meclis tarafından onaylanan "idam yasası"nın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Parlak, şöyle konuştu:

"Bu bir hukuk kararı değil, cinayet şebekesinin infaz ilanıdır. Bir halkın kendi topraklarını savunması en meşru haktır. Siyonist rejimin bu meşru savunmayı terör olarak yaftalayıp kardeşlerimizi idam sehpalarına gönderme kararı, işgalin acziyetini ve korkusunu göstermektedir. Fakat şu çok iyi bilinmelidir ki, zindanlardaki direniş asla diz çökmeyecektir."