İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak dakikalar yaşanıyor. Borsa ve finans piyasalarındaki işlemleri mercek altına alan dev operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki Sorguları Bitti: Sağlık Kontrolünden Geçirildiler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı iddiaları doğrultusunda yakalanan toplam 20 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sona erdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

MASAK Tüm Mali Verileri ve Kripto Transferlerini İnceledi

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli adım ise 17 Eylül’de atılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği resmi yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirket yöneticilerinin tüm mali hareketlerini talep etmişti.

Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarına ait ham veriler savcılık birimlerince detaylıca incelemeye alındı.

Daha Önce Çok Sayıda Üst Düzey İsim Tutuklanmıştı

Piyasa dolandırıcılığı ve kara para aklama şüphesiyle sürdürülen operasyonlar kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın önceki safhalarında da Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler cezaevine gönderilirken; Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen son 20 şüphelinin savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılmaları bekleniyor.