İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan skandal olayda, eşi Melike Alhan ile boşanma aşamasında olan Mehmet Erdem Alhan arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mehmet Erdem Alhan, eşini bıçakla yaraladı.
ÜVEY OĞLUNA DA SALDIRDI
O sırada evde bulunan kadının oğlu B.K, olaya müdahale etmek istedi.
Alhan, üvey oğlunu da bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
hbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadın ve oğlunu hastaneye kaldırdı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Hastaneye kaldırılan Melike Alhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Oğlu B.K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eşini ve üvey oğlunu bıçaklayarak kaçan şüpheli, yapılan çalışmada Küçükçekmece Gölü mevkiinde tespit edilerek yakalandı.
Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, emniyet sorgusu biten şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayla ilgili inceleme sürüyor.