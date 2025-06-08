İddaalara göre; Brezilya'da bulunan bir restoranın sahibi Robert Melman, geçen hafta restoranındaki güvenlik kameralarına göz attığında şoke edici bir görüntüyle karşılaştı. 72 yaşındaki restoran sahibi, bir kadının tuvaleti kullanmak bahanesiyle lavaboyu çantasına koyarak restoranı terk ettiğini gördü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir ilgi gördü.

"Böyle Bir Şey Görmedim"

Melman, yıllar içinde birçok hırsızlık vakasıyla karşılaştığını ancak bu kadar sıra dışı bir duruma ilk kez şahit olduğunu belirtti:

"Birçok hırsızlık vakası gördüm, ancak bu kadar sıra dışı bir durumu hiç yaşamamıştım. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde, kadının siyah bir çanta ile tuvalete girdiğini ve 11-12 dakika sonra çıktığında çantasının dolu olduğunu gördük."

Melman, "Tuvaletleri kontrol eden personel sayesinde bu durumu fark ettik," dedi.

Lavabo 6 Bin TL'ye Çıkmış!

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının 150 sterlin (yaklaşık 6 bin 907 TL) değerindeki lavaboyu çantasına koyarak tuvaletten çıktığı görüldü. Restoran sahibi Melman, "Bu kadar tuhaf bir hırsızlık olayını ilk kez yaşıyoruz. Kimse buna inanamazdı," diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olay sosyal medyaya yansıdıktan kısa süre sonra büyük bir yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, kadının tuvaletten lavabo çalmaya kadar nasıl cesaret edebildiğini merak etti. Sosyal medya yorumları arasında, "Bu kadarını beklemezdim," ve "Tuvalet çalan hırsız, yeni bir dönemin başlangıcı!" gibi esprili yorumlar da yer aldı.