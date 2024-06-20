Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)