Altın fiyatları 2025 yılı boyunca yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Yıla görece yatay bir seyirle başlayan altın, jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler, ABD dolarındaki zayıflama ve azalan piyasa likiditesinin etkisiyle yıl sonunda rekor seviyelere ulaştı. 2025’in ilk ve son günündeki rakamlar, altındaki sert yükselişi net şekilde ortaya koydu.

Yılın ilk günü: Altın yatay seyretti

1 Ocak 2025 tarihinde altın fiyatları yataya yakın bir görünüm sergiledi. Yılın ilk işlem gününde gram altın yaklaşık 2 bin 966 lira, çeyrek altın ise 4 bin 974 lira seviyelerinde işlem gördü. Ons altın 2 bin 624 dolar civarında seyrederken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına odaklandı.

Yıl başında Fed’in sınırlı faiz indirimi beklentisi, doların güçlü kalmasına neden olurken, altına olan talep görece dengeli seyretti.

Yılın sonu: Tarihi zirveler görüldü

2025’in son günlerine gelindiğinde ise tablo tamamen değişti. Jeopolitik gerilimlerin artması, küresel risk algısının yükselmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.

31 Aralık 2025 itibarıyla:

  • Gram altın 6 bin 250 lirayı aştı

  • Ons altın 4 bin 540 dolar seviyesinin üzerine çıktı

  • Çeyrek altın 10 bin 200 lira bandına yükseldi

  • Cumhuriyet altını 40 bin liranın üzerine çıktı

  • Ata altın 42 bin 700 liraya yaklaştı

Bu rakamlarla birlikte gram altın, yıl başına göre yaklaşık yüzde 110’un üzerinde değer kazanmış oldu.

Altın neden yükseldi?

Analistler, 2025 yılı boyunca altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel faktörleri şöyle sıralıyor:

  • Jeopolitik risklerin artması

  • ABD dolarında zayıflama

  • Küresel piyasalarda likidite azalması

  • Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi

  • Güvenli liman talebinin güçlenmesi

Yatırımcı 2025’i kazançla kapattı

2025 yılı, altın yatırımcısı açısından oldukça verimli geçti. Yılın başında gram altın alan bir yatırımcı, yıl sonunda yatırımıyla ciddi bir getiri elde etti. Uzmanlar, 2026 yılında da küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altının güvenli liman özelliğini koruyabileceğini belirtiyor.