İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerince "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesinin 3. fıkrasına göre, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu bildiren Yerlikaya, "1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerimizce "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldı. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım." ifadelerini kullandı.